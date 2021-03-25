В воскресенье стартует первая гонка сезона «Формулы-1», которую вместо Австралии примет Бахрейн. Гонщик «Хаас» Никита Мазепин накануне старта этапа пообщался с российскими медиа, где рассказал о мотивации, работе с Миком Шумахером, отношении к акциям BLM и поддержке отца.

– Очень важно показать результаты, которые позволят мне обогнать Мика. Буду бороться на полную и опережать всех соперников. Для меня не имеет никакого значения, кто рядом со мной. Надо лишь стараться улучшать свои результаты с каждой гонкой, – отметил Мазепин.

– Сложно было смириться с тем, что болид будет не конкурентоспособен?

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– Я всю жизнь хотел попасть в «Формулу»-1. Меня поддерживал тренер. Я русский гонщик в душе, и это самое главное. Не мне решать, не я устанавливаю правила. Стараюсь делать работу максимально хорошо. По итогам тестов, думаю, очевидно, что мы будем бороться с «Уильямс». Другие команды далеко от нас.

– Как призвать болельщиков болеть за тебя, когда нет результата?

– Мне трудно придумать интриги, я не умею этого делать. Но могу пообещать: когда бы ни выезжал на трассу, постараюсь пересечь финишную черту первым. С другой стороны, «Формула-1» сильно отличается от других чемпионатов. Это сильнейшая серия. Этот чемпионат будет интересным.

– Какие плюсы от сотрудничества с Миком ты видишь?

– Мик – один из лучших гонщиков на рынке. Возможность работать с ним важна. Это трудно, и, когда ты не выкладываешься на сто процентов, он не даст расслабиться. Это то, что нужно «Хаас». Команда нуждается в гонщиках, которые нацелены на победы. Уверен, вместе с Миком мы добьемся результатов.

– Насколько ты близок с другими россиянами из «Формулы-1»: Петровым, Квятом, Сироткиным?

– С каждым из них меня связывает что-то особенное. Но у нас не командный, а одиночный вид спорта. Не все гонщики близки, как правило, мы мало говорим друг с другом. Хотя с Даней мы общаемся давно, у нас был один тренер. С Виталием хорошие отношения, всегда на него ровнялся. Все дали определенные советы. С Сережей не общался. А вот Даня и Виталий дали рекомендации.

Никита Мазепин Фото: Imago

– Какие ощущения от запрета использования российского флага?

– Спорт – это то, чем я занимался всю жизнь. То, зачем вставал раньше положенного времени. Я выполняю свою работу на трассе. У меня нет времени об этом думать.

– Кто был твоим кумиром в детстве? И нет ли ощущения, что Мик перетягивает на себя внимание?

– Ощущения, что Мик перетягивает на себя внимание, нет. У нас прекрасные отношения друг с другом и командой. Когда был маленький, не мог поверить, что все это будет. В семь лет отец подарил мне шлем, который был репликой шлема Михаэля Шумахера. Когда-нибудь хочу достичь такого же уровня.

– Ты говорил, что судьи в «Формуле-2» не всегда были на вашей стороне. Изменится ли это сейчас? И что думаешь о своей репутации?

– Я большой противник того, когда люди хотят быть тем, кем они не являются. Это нестабильная модель поведения. Я гонщик, у меня это хорошо получается. Постараюсь выкладываться по максимуму. Это самое главное. Мои гонки никогда не скучно смотреть. Я всегда борюсь. Мне ничего не достается просто так. А касаемо судейства – я знаком со всеми лично. Мы все большая часть «Формулы-1». Когда-то они принимают решения в мою пользу, когда-то – нет. У меня нет никаких обид.

– Будешь ли ты поддерживать акцию BLM?

– Нам, гонщикам 21 века, была выделена такая возможность, как использование социальных сетей. Есть большие платформы. Очень важно и правильно не только выступать на трассе, но и делать что-то хорошее для общества. Я всегда буду поддерживать серьезные акции. Но считаю важно не 30 секунд показывать публичные действия перед стартом, а жить этим и своим поведением менять жизнь в лучшую сторону.

– Расскажи об увлечении единоборствами? И хотел бы выйти на спарринг с Квятом?

– Я очень большой поклонник единоборств. Перед тем, как начал профессиональную карьеру гонщика, занимался спортивной гимнастикой и единоборствами. И это очень нравилось. Но ввиду отсутствия большого таланта в этой области, решил посвятить себя гонкам. Я хорошо дружу с президентом федерации ММА России. Несколько месяцев назад летали вместе с Кисловодск. В свободное время с удовольствием с тренируюсь с бойцами. И учусь у них.

– Насколько активно твой папа интересуется «Формулой-1»?

– Мне очень повезло, ведь когда у родителей и ребенка общие увлечения – это хорошо. Мой отец поддерживает и наблюдает за мной. Еще 10 лет назад мы смотрели вместе гонки каждые выходные. У нас очень хорошие отношения. Но сейчас я на той стадии, когда он переживает как родитель и дает советы. Но ровно столько, сколько нужно.

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