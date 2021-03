В мае-июне 2020 года набрало популярность антирасистское движение Black Lives Matter в поддержку темнокожих, к которому присоединились и некоторые топовые спортсмены. Самым вовлеченным и одновременно сопротивляющимся видом оказалась «Формула-1», хедлайнер которой – тогда еще шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон – имеет темный цвет кожи.

В коронавирусный сезон «Ф-1» стартовала в начале июня, и по инициативе Хэмилтона перед основной гонкой на Гран-при Австрии была проведена акция We Race As One против расизма. Пилоты слушали австрийский гимн в футболках с надписью «Нет расизму», но жест с преклонением колена поддержали не все. Он символизировал убийство, которое и запустило серию протестов – полицейский душил темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд коленом.

Демонстрировать солидарность таким образом отказались российский гонщик Даниил Квят, представлявший «Альфа Таури», Шарль Леклер из «Феррари», Макс Ферстаппен из «Ред Булла», Карлос Сайнс из «Макларена» и оба пилота «Альфа Ромео» – Антонио Джовинации и Кими Райкконен. Позже (акция не стала единичным случаем и растянулась на весь сезон) к ним присоединился Кевин Магнуссен из «Хааса».

«Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать всем на одно колено, мне это было немного не понятно, – объяснил свою позицию Квят в эфире Первого канала. – Потому что это, скажем так, немного противоречит моему менталитету, русскому менталитету. Где встают на колено все-таки перед родиной, флагом, богом. Безусловно, мы – все гонщики – едины в борьбе против расизма. И мы показали свою позицию, перед гонкой надев футболки с надписью «Конец расизму».

Акция с преклонением колена Фото: Getty Images

Семерка оставалась на ногах, пока их коллеги и некоторые напарники стояли на одном колене в единодушии с Хэмилтоном. Льюис неустанно повторял, как важна борьба с любым неравенством, а перед Гран-при Тосканы вышел на акцию в футболке с надписью «Арестуйте копов, которые убили Бреонну Тейлор». Принт не был согласован с FIA и поэтому противоречил правилам, но штрафовать чемпиона за нарушение регламента не стали.

Мнения фанов разделились. Сторонники BLM называли Квята, Леклера и остальных расистами и регулярно оскорбляли пилотов в соцсетях, других в то же время раздражало насаждение активизма и отчасти политики в спорт. Из чиновников нетипичное мнение выразил экс-глава «Ф-1» Берни Экклстоун, заявивший, что движение BLM использует Хэмилтона, а тот едва ли в курсе, на что тратятся пожертвованные им деньги.

С финишем сезона связанные с расизмом истории не прекратились – вляпался новичок «Феррари» Карлос Сайнс вместе с отцом (трехкратным чемпионом «Дакара») и семейным картинг-клубом. К Рождеству был подготовлен рекламный ролик, обыгрывающий испанскую легенду о волхвах, один из которых был темнокожим. На эту мини-роль взяли светлого актера, выкрасили его лицо в черный цвет и получили мощное порицание за блэкфейс – недопустимое явление в современной культуре.

Сайнсу сразу припомнили позицию по акции с коленом и окончательно заклеймили расистом. Видео очень быстро удалили, но формульные соцсети бурлили еще пару недель. Прилетело даже Мику Шумахеру, когда он просто отказался комментировать активистскую деятельность Хэмилтона.

Будут ли пилоты вставать на колено в сезоне-2021?

1-го января «Формулу» возглавил бывший спортдир «Феррари» Стефано Доменикали и сразу объявил повестку, направленную на борьбу с расизмом и любым неравенством. Из его интервью ясно следует, что теперь поведение гонщиков вне трассы – едва ли не важнее гоночных результатов.

«На пилотах лежит большая ответственность, потому что они лицо нашего спорта. У нас есть огромный потенциал для привлечения новых поклонников, которые будут интересоваться не только их гоночным мастерством, но и человеческим поведением. Это область, которой я хотел бы уделить особое внимание. Важно обсуждать с ними не только спортивную сторону. Мы должны, используя нашу платформу и их популярность, продвигать идеалы, которые важны для нашего общества» – заявил Доменикали.

Стефано Доменикали и Шарль Леклер Фото: Getty Images

Новый босс добавил, что акция с преклонением колена изжила себя – борьба с расизмом продолжится, но в другом виде. На предсезонных тестах в Бахрейне он собрал пилотов на общую встречу, и за пару дней до старта сезона стал известен окончательный вердикт. Акция We Race As One будет проводиться перед каждой гонкой, но жест с преклонением колена сугубо доброволен.

«Гонщики вольны выражать поддержку так, как считают нужным. Они не обязаны демонстрировать какие-то жесты. Самое главное, что они везде заодно и полностью поддерживают наши инициативы по обеспечению социальной устойчивости, разнообразия и инклюзивности в обществе», – объяснил официальный представитель «Ф-1».

То есть, под формулировку подходит и ситуация прошлого сезона – официально пилотов не обязывали вставать на колено. Хэмилтон уже объявил, что продолжит это делать, а Леклер, Сайнс, Ферстаппен, Райкконен и Джовинацци наверняка снова останутся на ногах. Выбрать предстоит и новичкам – Никите Мазепину, Мику Шумахеру и Юки Цуноде. Что касается остальных, то тенденция ясна: если условный Даниэль Риккардо, преклонявший колено в 2020-м, вдруг перестанет делать это в 2021-м, сторонники BLM и Хэмилтона наверняка обвинят его в лицемерии. А в Хэмилтоне Доменикали видит амбассадора современного активизма, и тот полностью отвечает этим представлением. Недавно он выразил поддержку ЛГБТК+ и персонально трансгендерам, а в одной из последних сторис даже обратил внимание на жестокое обращение с животными в российских цирках.

В целом Льюис топит за правильные вещи: никто в здравом уме не скажет, что с расизмом, сексизмом и угнетением по любому другому признаку не нужно бороться. Но критиковать «Ф-1» за проведение Гран-при в Саудовской Аравии семикратный чемпион мира отказался. «Надо разобраться», – коротко высказался он еще в ноябре о ситуации, к которой привлекли внимание правозащитные организации, указав, что в стране грубо нарушаются права женщин и журналистов. Неужели дело в том, что «Формула» тратит огромные деньги для продвижения на азиатском рынке? Смелая позиция Хэмилтона по саудовскому вопросу сделала бы его внегоночную деятельность куда более последовательной.

