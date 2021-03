Единственный русский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин отказался от участия в акции Black Lives Matter.

Перед началом первой гонки на Гран-при Бахрейна пилоты встали на одно колено в рамках кампании We Race As One, посвященной борьбе с расизмом и за равноправие.

Но в ней поучаствовали только 10 спортсменов из 20, которые должны были стартовать в гонке. В число людей, которые проигнорировали эту акцию, попал и пилот «Хаас» Никита Мазепин.

По результатам квалификации Мазепин начинал гонку с 19-й позиции. Он должен был стартовать последним, но Себастьян Феттель из «Астон Мартин» получил штраф и опустился на пять мест на решетке.

Никита проводил первую гонку на чемпионате мира в классе «Формула-1». Но он врезался на первом же повороте, разбил болид и сошел с дистанции после 20 секунд заезда.

