Единственный русский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин отказался от участия в акции Black Lives Matter.
Перед началом первой гонки на Гран-при Бахрейна пилоты встали на одно колено в рамках кампании We Race As One, посвященной борьбе с расизмом и за равноправие.
Но в ней поучаствовали только 10 спортсменов из 20, которые должны были стартовать в гонке. В число людей, которые проигнорировали эту акцию, попал и пилот «Хаас» Никита Мазепин.
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- По результатам квалификации Мазепин начинал гонку с 19-й позиции. Он должен был стартовать последним, но Себастьян Феттель из «Астон Мартин» получил штраф и опустился на пять мест на решетке.
- Никита проводил первую гонку на чемпионате мира в классе «Формула-1». Но он врезался на первом же повороте, разбил болид и сошел с дистанции после 20 секунд заезда.
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