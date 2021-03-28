Русский гонщик «Хаас» Никита Мазепин неудачно дебютировал в «Формуле-1». По итогам квалификации он финишировал 20-м, но из-за штрафа Себастьяна Феттеля в первом сегменте поднялся на 19-е место.
22-летний Мазепин стартовал с предпоследней позиции и прошел на дистанции два поворота. На третьем русский пилот не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в заграждение. В гонке взмыли желтые флаги, болид «Хаас» убирали с помощью эвакуатора.
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Никита не получил повреждений и самостоятельно покинул машину. На автодром выехал сэфети-кар, гонка прервалась на желтые флаги и возобновилась уже на четвертом круге. Сам русский автоспортсмен объяснил аварию тем, что избегал контакта с партнером по команде Миком Шумахером.
В сезоне-2020 один из пилотов «Хаас» также сошел с дистанции на первом круге. Ромен Грожан столкнулся с Даниилом Квятом, влетел в заграждение на скорости 220 км/ч и оказался в огне после возгорания болида. Француз испытал перегрузки в 53G и получил сильные ожоги рук.
- Никита Мазепин вернется на дистанцию на втором этапе чемпионата мира в классе «Формула-1». 17 и 18 апреля в Италии пройдет Гран-при Эмилии-Романьи.
- Мазепин – единственный русский гонщик в этом сезоне. Также позицию резервного пилота в «Альпин» получил Даниил Квят.
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