Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Бахрейна. Он поднялся со второй позиции в квалификации и пришел первым на автодроме в Сахире.

На втором месте финишировал лидер «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Он отстал от британца на 0,745 секунды. Третьим приехал партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас. Финн проиграл победителю 37,873 секунды.

Гран-при Бахрейна «Запрет флага? Нет времени об этом думать». Мазепин – о сезоне-2021 25/03/2021 В 15:51

В топ-10 также попали Ландо Норрис, Серхио Перес, Шарль Леклер, Дэниэл Риккардо, Карлос Сайнс, Лэнс Стролл и Юки Цунода. Бонусное очко в общем зачете за лучший круг получил Валттери Боттас.

Русский гонщик «Хаас» Никита Мазепин вылетел с трассы на третьем повороте первого круга и сошел с дистанции.

Второй этап «Формулы-1» пройдет в Италии 17-18 апреля. Гонщики вернутся в Европу на Гран-при Эмилии-Романьи.

Season 2021 Хэмилтон поделился видео из России. Он против животных в цирке 23/03/2021 В 15:33