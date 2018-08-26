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«Сложно понять, как можно так ошибиться». Алонсо попал в дикую аварию и обвинил в ней Хюлькенберга

Алонсо попал в дикую аварию и обвинил в ней Хюлькенберга
Eurosport

26/08/2018 в 17:30

Фернандо сошел с дистанции на старте.

Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо попал в аварию на старте Гран-при Бельгии из-за ошибки пилота «Рено» Нико Хюлькенберга.

Хюлькенберг слишком поздно начал тормозить перед поворотом и врезался в болид Алонсо, который в свою очередь отбросило на «Заубер» Шарля Леклерка.

После аварии испанец заявил, что не понимает, как Хюлькенберг мог так серьезно просчитаться. «Это был грубый промах мимо точки торможения. В прошлый раз Ромен Грожан получил отстранение на одну гонку. Посмотрим, что будет сейчас.

Сложно понять, как можно настолько просчитаться на торможении. Ты подъезжаешь к повороту на скорости, которая не позволит тебе в него вписаться», – приводит слова Алонсо Motorsport.com.

  • В общем зачете «Формулы-1» в сезоне-2018 лидирует британец Льюис Хэмилтон.
  • Алонсо по окончании нынешнего сезона уйдет из «Формулы-1».

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