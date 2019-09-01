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Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят – седьмой

Леклер выиграл Гран-при Бельгии, Квят – седьмой
Eurosport

1 час назад

Лидерство в общем зачете сохраняет Хэмилтон.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил на Гран-при Бельгии. Вторым фишировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третью строчку занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу седьмым, напарник Квята Пьер Гасли – девятым.

  • Два пилота (Карлос Сайнс из «Макларена» и Макс Ферстаппен из «Ред Булла») не смогли завершить гонку.
  • Лидером общего зачета остался Хэмилтон. Вторую строчку в генерале занимает Боттас, третью – Ферстаппен.

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