Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Бельгии. В квалификации он завоевал поул-позишн и сохранил первое место до клетчатого флага основного заезда.

Хэмилтон обошел партнера по «Мерседесу» Валттери Боттаса на 8,448 секунды, третьим на пьедестале оказался гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен – +15,455 секунды. Победа в Спа-Франкоршам стала 89-й в карьере Льюиса.

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Четвертым стал пилот «Рено» Даниэль Риккардо, который показал лучший круг и завоевал бонусный балл в общем зачете.

Русский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сохранил 11-е место, полученное в квалификации, и не попал в очковую зону. Финишировавшему десятым Серхио Пересу Квят проиграл 17,021 секунды.

Хэмилтон удерживает лидерство в общем зачете. У британца 157 очков, он на 47 баллов опережает Макса Ферстаппена. Валттери Боттас уступает партнеру по команде ровно 50 очков. Даниил Квят с двумя баллами занимает 16-ю позицию, он приезжал в топ-10 по итогам гонки лишь на двух Гран-при.

В Кубке конструкторов «Мерседес» также лидирует и на 86 очков опередил «Ред Булл».

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