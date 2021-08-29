29 августа в Спа состоялась первая гонка «Формулы-1» после летнего перерыва – Гран-при Бельгии.

Старт намечался на 16:00 по московскому времени, но из-за дождя гонка раз за разом переносилась на более позднее время. В 16:25 разрешили выехать на прогревочные круги, но вскоре предстартовая процедура была остановлена красными флагами. Болиды вернулись на пит-лейн.

В 19:17 пилоты все же выехали на гонку за машиной безопасности и сделали три круга, после чего Гран-при окончательно остановили красными флагами. В зачет решили начислить половинчатые очки.

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Десятка лучших по итогам гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 3 круга;

2. Джордж Расселл («Уильямс») +2,198;

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3,518;

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +5,951;

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +7,894;

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +10,275;

7. Эстебан Окон («Альпин») +11,791;

8. Шарль Леклер («Феррари») +13,217;

9. Николас Латифи («Уильямс») +15,634;

10. Карлос Сайнс («Феррари») +16,961.

Русский гонщик Никита Мазепин из команды «Хаас» финишировал 17-м с отставанием +32,687 от победителя. Но тем не менее, ему удалось показать лучший круг Гран-при Бельгии. Это достижение стало первым для Мазепина в «Формуле-1». Результат круга: 3.18,016. Все три круга гонки прошли в режиме машины безопасности из-за дождя. Никита получил бы дополнительно 0,5 очка, если бы заехал в топ-10.

В личном зачете после этого этапа лидирует Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» с 202,5 очками, всего 3 очка уступает ему Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

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