«Что-то болтается у меня между ног». Себастьян Феттель смачно пошутил про винт

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель оживил монотонное течение свободной практики Гран-при Бразилии двусмысленной шуткой.

Во время переговоров по радио немецкий гонщик сказал следующее: «Что-то болтается у меня между ног. Но не то, о чем вы подумали. Что-то подпрыгивает у меня между ног. Я был бы горд, если бы это было то самое, но нет».

Позже Феттель рассказал, что он сообщил в паддок о небольшом потерявшемся винте. «Волнения возникли из-за маленького винта, который потерялся и катался где-то у меня между ног. В итоге мы его нашли! Когда я сказал про него, то сразу подумал, что меня могут понять неправильно, поэтому сказал про него еще раз. Получилось смешно», – приводит слова Феттеля Autosport.com.

Феттель – четырехкратный чемпион Формулы-1. Он выигрывал серию в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.

В нынешнем году победителем серии стал британский пилот Льюис Хэмилтон.

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