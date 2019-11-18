Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии.

Второе место занял гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли, третье – Карлос Сайнс-младший из «Макларена». Изначально на третьей позиции финишировал Льюис Хэмилтон, но позже он получил пятисекундный штраф и опустился на седьмое место. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» финишировал 10-м.

За пять кругов до финиша произошло столкновение пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера, в результате которого оба сошли с дистанции. Пилоты «Феррари» не смогли завершить гонку впервые с 2017 года. Также гонку в Бразилии не завершил пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

В текущем сезоне пилот «Торо Россо» во второй раз добрался до подиума. На Гран-при Германии третье место занял Квят. Подиум Гасли стал третьим в истории команды.

В общем зачете первым идет Хэмилтон, в его активе 396 очков. Британец досрочно обеспечил себе победу по итогам сезона.

Второе место в общем зачете занимает Боттас (314), на третье поднялся Ферстаппен (260). Квят с 35 очками идет 14-м.

Заключительный этап пройдет в Абу-Даби 29 ноября – 1 декабря.

Квят продолжит выступление за «Торо Россо» в 2020 году

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