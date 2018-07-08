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Себастьян Феттель победил на Гран-при Великобритании, Сергей Сироткин финишировал 14-м
Немец нарастил отрыв в общем зачете.
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Великобритании. Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье – Кими Райкконен из «Феррари».
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал на 14-м месте, его партнер по команде Лэнс Стролл закончил гонку на 13-й позиции.
- Следующий этап текущего сезона пройдет 22 июля в Германии.
- В общем зачете-2018 лидирует Феттель (171 очко), далее располагаются Хэмилтон (163) и Райкконен (116).
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