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Себастьян Феттель победил на Гран-при Великобритании, Сергей Сироткин финишировал 14-м

Феттель победил, Сироткин финишировал 14-м
Eurosport

1 час назад

Немец нарастил отрыв в общем зачете.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим на Гран-при Великобритании. Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье – Кими Райкконен из «Феррари».

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал на 14-м месте, его партнер по команде Лэнс Стролл закончил гонку на 13-й позиции.

  • Следующий этап текущего сезона пройдет 22 июля в Германии.
  • В общем зачете-2018 лидирует Феттель (171 очко), далее располагаются Хэмилтон (163) и Райкконен (116).

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