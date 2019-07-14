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Хэмилтон выиграл, Квят не врезался и набрал очки
А вот Феттель попал в аварию и финишировал 16-м.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании. Вторым к финишу пришел напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим – Шарль Леклер из «Феррари».
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прошел гонку без привычных осложнений и занял девятую позицию.
- Себастьян Феттель («Феррари») попал в аварию в борьбе с Максом Ферстаппеном («Ред Булл») и финишировал только 16-м.
- Три спортсмена не смогли завершить гонку – это Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Ромен Грожан («Хаас») и Кевин Магнуссен («Хаас»).
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