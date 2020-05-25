Премьер-министр Британии постановил провести гонку «Формулы-1» летом

Борис Джонсон взял ситуацию под контроль.

Гран-при Великобритании «Формулы-1» в сезоне-2020 состоится благодаря вмешательству премьер-министра страны Бориса Джонсона.

На трассе «Сильверстоун» запланировано проведение двух гонок 26 июля и 2 августа. Существовали опасения, что Гран-при не состоится, поскольку власти Великобритании не планируют делать исключений для спортсменов в правиле, устанавливающем для прибывающих в страну 14-дневный карантин.

Формула-1 Леклер 25 минут не пускал девушку домой, пока она не подписалась на его Twitch 17/05/2020 В 16:36

Как утверждает The Times, Джонсон лично вмешался в ситуацию, чтобы гарантировать проведение обеих гонок «Формулы-1». Глава правительства заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы Гран-при 26 июля и 2 августа состоялись за закрытыми дверями.

Сезон «Формулы-1»-2020 из до сих пор не стартовал-за пандемии коронавируса.

Первая гонка должна пройти 5 июля в Австрии.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Формула-1 Сайнс подписал контракт с «Феррари» 14/05/2020 В 11:47