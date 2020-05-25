Формула-1
Гран-при Великобритании

Премьер-министр Британии постановил провести гонку «Формулы-1» летом

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«Сильверстон», Гран-при Великобритании

Фото: Getty Images

Автор:Р-Спорт
через минута

Борис Джонсон взял ситуацию под контроль.

Гран-при Великобритании «Формулы-1» в сезоне-2020 состоится благодаря вмешательству премьер-министра страны Бориса Джонсона.

На трассе «Сильверстоун» запланировано проведение двух гонок 26 июля и 2 августа. Существовали опасения, что Гран-при не состоится, поскольку власти Великобритании не планируют делать исключений для спортсменов в правиле, устанавливающем для прибывающих в страну 14-дневный карантин.

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Как утверждает The Times, Джонсон лично вмешался в ситуацию, чтобы гарантировать проведение обеих гонок «Формулы-1». Глава правительства заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы Гран-при 26 июля и 2 августа состоялись за закрытыми дверями.

  • Сезон «Формулы-1»-2020 из до сих пор не стартовал-за пандемии коронавируса.
  • Первая гонка должна пройти 5 июля в Австрии.

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