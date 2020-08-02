Никогда такого не было – и вот опять.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят разбил болид во время гонки в рамках Гран-при Великобритании.

Это случилось на 13-м круге: шедший 12-м Квят потерял контроль над болидом, после чего его машина на большой скорости улетела на обочину и сильно ударилась о заграждение.

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Перед гонкой Квят и еще шесть спортсменов не стали преклонять колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. 2018-й Даниил провел в команде «Феррари» на должности пилота по развитию.

Экс-директор «Феррари» встретился с Шумахером и рассказал о его здоровье

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