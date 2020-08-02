Eurosport
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Никогда такого не было – и вот опять.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят разбил болид во время гонки в рамках Гран-при Великобритании.
Это случилось на 13-м круге: шедший 12-м Квят потерял контроль над болидом, после чего его машина на большой скорости улетела на обочину и сильно ударилась о заграждение.
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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии и повторил один из рекордов Шумахера
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- Перед гонкой Квят и еще шесть спортсменов не стали преклонять колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter.
- Квят выступает в «Формуле-1» с 2014 года. 2018-й Даниил провел в команде «Феррари» на должности пилота по развитию.
Экс-директор «Феррари» встретился с Шумахером и рассказал о его здоровье
Формула-1
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