Макс Ферстаппен – 2-й, Шарль Леклер – 3-й.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Действующий чемпион проехал половину последнего круга с проколом колеса.

Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 13-м круге – спортсмен в очередной раз разбил болид.

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Напарник Квята по «Торо Россо» Пьер Гасли финишировал на седьмом месте.

Себастьян Феттель занял 10-ю позицию, Валттери Боттас – 11-ю.

После ухода Шумахера «Феррари» за 15 лет скатилась от топа до середняка. Что с ними не так?

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