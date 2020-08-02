Льюис – легенда.

Британец Льюис Хэмилтон выиграл очередной этап «Формулы-1» – на этот раз пилот «Мерседеса» победил на Гран-при Великобритании. Но эта победа получилась необычной – Льюис приехал к финишу не на четырех, а на трех колесах.

Гонка в Сильверстоуне принесла с собой аномалию: сразу у трех спортсменов лопнули шины! За 14 кругов до финиша Хэмилтон боролся за победу с Валттери Боттасом, опережая финна на две секунды. Затем Валттери начал испытывать проблемы с резиной, а за три круга до конца у его болида лопнула левая шина. Боттас на трех колесах пополз за свежими шинами, пропустил вперед Макса Ферстаппена и в итоги финишировал лишь 11-м.

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Вскоре колесо лопнуло у Карлоса Сайнса, а затем – и у Хэмилтона. До финальной черты оставалось полкруга, и Льюис проехал оставшуюся дистанцию на трех колесах. А после гонки рассказал, какой ценой ему дался этот успех:

Когда я услышал о проблемах у Валттери, понял, что нужно ездить аккуратнее. А когда случился прокол, спустило колесо, понял, что это проблема, но не понимал, насколько все серьезно. Я просто продолжал ехать по трассе. Потом просто молился, что у меня не будет сломано переднее крыло и я смогу финишировать. Так и получилось. Я очень удивлен. Тот отрыв, который у меня был, позволял надеяться на лучшее. Тем более что машина позволяла неплохо пройти связку поворотов. Я на полном газу проехал участок между 15-м и 16-м поворотом. Все силы отдал, чтобы пройти последние повороты и финишировать первым. Так и вышло, но это было тяжело. Мое сердце почти остановилось.

Болельщиков и профессионалов подвиг Хэмилтона привел в настоящий восторг – они поделились эмоциями в соцсетях.

«Наверное, сегодня мы увидели один из самых впечатляющих финишей в истории современной «Формулы-1» – Льюис Хэмилтон смог проехать полкруга на трех колесах и, тем не менее, финишировать первым! Также стоит отметить Леклера, который смог финишировать третьим на «Феррари» – машина, которая пока не в той форме, которую все ожидали», – написал в инстаграме российский автогонщик, чемпион Мировой серии Рено 3.5 2010 года Михаил Алешин.

Хэмилтон – шестикратный чемпион мира «Формулы-1» 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.

Ранее Льюис выиграл Гран-при Венгрии и Гран-при Штирии. На Гран-при Австрии победил Боттас.

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