На Гран-при Великобритании мы станем свидетелями исторического события – первой в истории «Формулы-1» квалификации в формате спринтерской гонки. Объясняем, как устроена спринт-квалификация.

Задача нового формата – повысить зрелищность соревнований. Спринт-квалификация будет длиться от 30 до 35 минут, а у пилотов не будет необходимости заезжать на пит-стоп. Нас ждет быстрая и динамичная гонка с напряженной борьбой от старта до финиша.

Спринтерская гонка пройдет 17 июля, на следующий день после пятничной квалификации, которая пройдет в классическом формате. Единственное отличие – ее результаты определят места не в основной гонке Гран-при в воскресенье, а в субботнем спринте. Дистанция спринт-квалификации – 100 километров (около 33% от дистанции основной гонки). Поул-позицию занимает победитель спринтерской гонки, он получает 3 очка, второму месту в спринтерской гонке достанутся 2 очка, третьему – 1 очко. Итоги спринт-квалификации определят стартовые места в основной гонке Гран-при, которая пройдет в воскресенье, 18 июля.

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Другое важное нововведение спринтерской гонки – пилоты могут не заезжать на пит-стоп. Также нет правила обязательной смены резины. На уикенд каждый пилот получает 12 комплектов резины: 6 комплектов Soft, 4 – Medium и 2 – Hard. В пятничной квалификации командам разрешат использовать только шины Soft. На спринтерскую гонку пилоты могут свободно выбирать комплект шин. На воскресный Гран-при также можно ставить любой комплект шин на старте – вне зависимости от результатов пятничной квалификации или субботней спринтерской гонки.

Гран-при Великобритании состоится 18 июля. Первая свободная практика и квалификация намечены на 16 июля.

Вторая свободная практика и спринт-квалификация пройдут 17 июля.

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