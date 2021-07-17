На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая в истории «Формулы-1» спринт-квалификация. Победу одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, который завоевал поул и заработал три очка.

Вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+1,430), он заработал два очка, третье место занял партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас (+7,502) – он получил один балл. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин (+1.17,648) стал последним.

Гонка длительностью 100 километров определила стартовую решетку Гран-при Великобритании.

Гран-при Великобритании состоится в воскресенье, 18 июля.

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