В «Формуле-1» 17 июля состоялся первый в истории спринт – короткая гонка всего на 17 кругов. Вернее, спринт-квалификация – по итогам мини-заезда определялся обладатель поула и позиции на стартовой решетке основной воскресной гонки Сильверстоуна.

Спринт – дело тонкое в любом виде спорта. Его внезапное внедрение или в принципе появление укороченного формата гонки/матча ради зрелищности – еще более кропотливая работа. Нововведения воспринимаются в штыки в первую очередь болельщиками-олдфагами.

«Какие спринты и стометровки, вы обалдели?! – кричат возмущенные ветераны лыжных гонок, заставшие Гунде Свана и появление конькового хода. – Дайте нам марафон разделкой из точки в точку!» «Что значит параллельный слалом?!» – грозно вторят фанаты горнолыжки. «Как это сеты до победы в четырех геймах? – негодуют прошаренные любители тенниса. – Мы хотим смотреть матчи по пять часов! Это ведь традиции!»

Гран-при Великобритании Ферстаппен выиграл 1-ю спринт-квалификацию в истории «Ф-1» 17 ЧАСОВ НАЗАД

Все упирается в традиции, и «Ф-1» не исключение. Фаны воевали по поводу появления спринта несколько месяцев, а к Гран-при Великобритании обсуждения стали еще интенсивнее. Но первый спринт из запланированных на сезон трех состоялся – и плюсы все-таки есть. Но формат уик-энда предстоит значительно дорабатывать.

Старт спринт-квалификации в Сильверстоуне Фото: Getty Images

Что удалось?

Из-за странного расписания этапа любители «Ф-1» опасались, что пилоты выстроятся друг за другом и завершат заезд с теми позициями, с которыми начали – гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказывался именно в таком духе. Это не лишено логики: от спринта зависит место на старте основной гонки, где можно заработать очки, а поэтому рисковать, вылетать и в воскресенье выбираться с задних рядов – не то, чего хотят команды.

Но спорт есть спорт, а гонка есть гонка – некоторые не убереглись от случайностей и невольно повысили зрелищность для зрителей. Джордж Расселл на первом круге выдавил с трассы Карлоса Сайнса – пилоту «Феррари» пришлось прорываться с дальних позиций до приемлемого 11-го места, а рвущийся в «Мерседес» гонщик «Уильямса» получил штраф в три позиции на воскресенье.

«Думаю, я стал жертвой ошибки со стороны Джорджа Расселла. Он поддел мою машину, из-за чего я в итоге откатился на последнее место, – прокомментировал Сайнс. – После этого я и правда получил удовольствие от заезда, потому что мне удалось прорваться обратно, совершив много обгонов и показав сильный темп. Что я думаю о формате? Мне бы понравилось, стартуй я с последних позиций, но для некоторых других людей, которые ехали впереди, заезд прошел немного скучнее. Мне же было совсем не скучно. При этом со стороны нас, гонщиков, я могу сказать только то, что судить о формате должны болельщики. Ведь формат призван развлекать болельщиков, а не нас. Надеюсь, им понравилось».

Движухи добавил второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес – его сурово развернуло, он откатился на последнее место, но практически не мог совершать обгоны из-за повреждений болида. По решению команды он завершил гонку досрочно и будет стартовать с пит-лейн, чтобы механики доработали машину.

Также разнообразие внесло разрешение стартовать на любых шинах: привычных ограничений по второму сегменту квалификации для топ-10 не было. Самые мягкие комплекты неожиданно выбрали пилоты «Альпин», Валттери Боттас из «Мерседеса» и Кими Райкконен из «Альфа Ромео», и борьба Фернандо Алонсо стала одним из сюжетов в середине пелотона. Титулованный испанец в итоге прорвался на шесть мест, хотя к концу гонки красные шины все же износились.

А какие минусы?

Странный формат уик-энда в целом не поняли не болельщики, ни пилоты. В пятницу у команд была всего одна свободная практика, чтобы пристреляться к квалификации и настроиться на быстрый круг, а после наступал режим закрытого парка – по итогам второй тренировки в субботу утром было нельзя кардинально менять настройки для спринт-квалификации.

«Получается странно: ты выступаешь в квалификации, а затем в машине ничего нельзя поменять. После приходит время второй тренировки, а затем – квалификационной гонки. И я думаю: так может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла?» – рассуждал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, который позже выиграл спринт со второго места, мощно пройдя Льюиса Хэмилтона на старте.

Макс Ферстаппен Фото: Getty Images

Также возникает вопрос для любителей статистики: как вести учет поулов, если технически его обладателем считается тот, кто выиграл спринт, а не пятничную квалификацию? Что делать с почти вековой историей? Руководство «Ф-1» пообещало подумать над этим вопросом. «Нам нужно подумать, стоит ли изменить терминологию. Должен ли поул определяться в пятницу? Мы обсудим этот вопрос с ФИА и командами. Но история не должна становиться сдерживающим фактором, хотя ее необходимо уважать», – заявил спортивный директор Росс Браун.

Быстротечный спринт показывает, что цена ошибки неимоверно велика – это привносит непредсказуемость и привлекательность с точки зрения телетрансляции. Короткая гонка действительно способна привлечь в «Ф-1» новую волну болельщиков: удержаться у экрана 30 минут проще, чем два часа. В спринте нет обязательных пит-стопов и тактических игр, а задача одна – жать на газ и как можно быстрее доехать до финиша. То, что нужно для начала – а потом можно и разобраться в тонкостях.

Но дирекции «королевских гонок» определенно стоит допилить формат – например, отцепить спринт от привычной связки квалификации по быстрому кругу и гонки, а для определения стартовых позиций в коротком заезде придумать что-то еще. Может быть, вариант с реверсивной решеткой для топ-10. А еще стоит давать за спринт больше очков, чем от трех до одного тройке быстрейших. И тогда спринты однозначно приживутся в консервативном мире «Ф-1».

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