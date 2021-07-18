Главная гонка Гран-при Великобритании началась с драматичного инцидента.

На первом же круге фавориты сезона Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вступили в тесную борьбу, и на одном из поворотов британец задел сзади колеса голландца. Болид Ферстаппена вылетел с трассы и разбился об барьеры.

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Макс не пострадал – он покинул трассу самостоятельно и показал болельщикам большой палец, заезд остановили на длительный срок. Хэмилтон продолжил гонку, он получил штраф в 10 секунд.

Перед Гран-при Британии Ферстаппен шел на серии из трех выигранных гонок подряд. В Сильверстоуне он также выиграл четвертый поул кряду.

В генеральной классификации Макс опережал Льюиса на 33 очка.

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