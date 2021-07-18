Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1».

На первом круге действующий чемпион столкнулся с обладателем поула Максом Ферстаппеном из «Ред Булла» и получил 10-секундный штраф. Британец одержал восьмую победу на родной трассе в Сильверстоуне и улучшил рекорд по трофеям на этом треке.

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За три круга до финиша Хэмилтон обогнал пилота «Феррари» Шарля Леклера и оставил 23-летнего монегаска на второй позиции с отставанием 3,871 секунды. Третьим закончил дистанцию партнер Льюиса по «Мерседесу» Валттери Боттас. Финн проиграл победителю 11,125 секунды.

В первую десятку заехали также Ландо Норрис, Дэниэл Риккардо, Карлос Сайнц, Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Эстебан Окон и Юки Цунода.

Четвертый российский гонщик «Формулы-1» и первый Никита Мазепин финишировал на 17-й строчке. Пилот «Хааса» опередил Мика Шумахера и стал предпоследним из финишировавших (кроме Ферстаппена сошел также Себастьян Феттель).

Хэмилтон победил впервые за шесть гонок, последний раз он приезжал на первую ступень пьедестала на Гран-при Испании.

Следующий этап чемпионата мира в классе «Формула-1» пройдет в Венгрии 31 июля и 1 августа.

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