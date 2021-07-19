Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выписан из больницы после аварии на Гран-при Великобритании на «Формуле-1».

«Рады сообщить, что Макс был выписан из госпиталя в 22:00 этим вечером (в полночь по Москве – Eurosport.ru) после тщательного медицинского осмотра без каких-либо серьезных травм», – сообщается в релизе команды.

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Нидерландский гонщик в твиттере сообщил фанатам о своем самочувствии. Макс в порядке, но считает действия британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона верхом неуважения.

В воскресенье 18 июля Хэмилтон на первом круге выбил с трассы лидировавшего Ферстаппена, позднее нидерландец был отправлен в больницу на медицинское обследование. Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, опередив за несколько кругов до финиша монегаска Шарля Леклера из «Феррари». Хэмилтон за инцидент был наказан 10 секундами штрафа.

«Рад, что в порядке. Очень разочарован тем, что все так произошло. Назначенный штраф не помогает нам и уж точно не отдает должное опасному поведению Льюиса. Праздновать, пока я все еще в больнице – неуважительно и неспортивно», – написал Ферстаппен.

Фанаты в соцсетях негодуют и считают штраф недостаточным для такого серьезного нарушения. Однако сам Льюис своей вины в инциденте не видит.

После победы Хэмилтон продолжает занимать вторую строчку в общем зачете, набрав 177 очков, первое место сохраняет Ферстаппен, у него 185 очков.

Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.

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