Немецкий гонщик «Формулы 1» Себастьян Феттель после гонки на Гран-при Великобритании остался на автодроме, чтобы убрать мусор за болельщиками.

34-летний пилот «Астон Мартин» – экоактивист. Он уже помогал болельщикам убираться на трибунах в Будапеште в 2019 году. Затем гонщик обращался к прессе и фанатам с просьбой не бросать бутылки где попало и возмущался поведением несознательных людей.

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Заезд сложился для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» неудачно – он боролся за места в хвосте пелотона, а незадолго до финиша сошел из-за технических проблем.

Феттель отказался от использования пластика и занялся фермерством.

Следующий этап чемпионата пройдет в Венгрии с 30 июля по 1 августа.

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