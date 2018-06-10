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Себастьян Феттель выиграл гран-при Канады и вернул лидерство в общем зачете

Феттель выиграл гран-при Канады и вернул лидерство в общем зачете
Eurosport

3 ч. назад

Ну, а Сироткин как обычно.

Себастьян Феттель из «Феррари» выиграл гран-при Канады. Вторым пришел пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим – Макс Ферстаппен (Ред Булл»).

Это третья победа в сезоне-2018 для немца. Он вышел в лидеры общего зачета, обогнав на 1 очко Льюиса Хэмилтона. Российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин финишировал 17-м.

Гран-при Канады. Гонка.

1. Себастьян Феттель («Феррари»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Кими Райкконен («Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг («Рено»)

8. Карлос Сайнс («Рено»)

9. Эстебан Окон («Форс Индия»)

10. Шарль Леклер («Заубер»)

11. Пьер Гасли («Торо Россо»)

12. Ромен Грожан («Хаас»)

13. Серхио Перес («Форс Индия»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Маркус Эрикссон («Заубер»)

16. Стоффель Вандорн («Макларен»)

17. Сергей Сироткин («Уильямс»)

Фернандо Алонсо («Макларен»), Лэнс Стролл («Уильямс») и Брендон Хартли («Торо Россо») не финишировали.

  • Для Феттеля сегодняшняя победа стала 50-й в карьере.
  • В Кубке Конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 17 баллов – 206 против 189 очков.

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