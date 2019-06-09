Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Канады. Второе место занял Себастьян Феттель, третье – Шарль Леклер (оба – «Феррари»).

Физически Феттель финишировал первым, но получил пять секунд штрафа за небезопасное возвращение на трассу после ошибки: немец заблокировал преследовавшего его Хэмилтона.

Феттель остался разочарован решением судей и не стал парковать свое авто в зоне, где располагаются призеры. При этом немец унес табличку с первым номером от машины Хэмилтона и поставил ее на место, куда должна была подъехать его машина.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 10 место.

Партнер Квята по команде Александр Албон не смог завершить гонку.

В общем зачете лидирует Хэмилтон (162 очка), вторым идет Валттери Боттас (133), третьим – Феттель (100).

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