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«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля, стоивший ему победы

«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля, стоивший ему победы
Eurosport

1 час назадОбновлено 4 мин. назад

Борьба продолжится и после завершения гонки.

«Феррари» оспорит штраф Себастьяна Феттеля, который лишил его победы на Гран-при Канады. Первым финишную линию пересек немецкий гонщик, но из-за штрафа в пять секунд победа досталась Хэмилтону – он отстал на 1,3 секунды.

Итальянская команда подала соответствующее прошение. У них есть 96 часов, чтобы подтвердить его, после чего апелляционный орган примет решение, рассматривать ли дело, сообщает журналист Тоби Грюнер в твиттере.

Наказали же Себа вот за этот маневр.

  • Хэмилтон опережает Феттеля на 62 очка в общем зачете.
  • На счету Себа пока нет ни одной победы в сезоне-2019.

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