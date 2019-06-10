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«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля, стоивший ему победы
Борьба продолжится и после завершения гонки.
«Феррари» оспорит штраф Себастьяна Феттеля, который лишил его победы на Гран-при Канады. Первым финишную линию пересек немецкий гонщик, но из-за штрафа в пять секунд победа досталась Хэмилтону – он отстал на 1,3 секунды.
Итальянская команда подала соответствующее прошение. У них есть 96 часов, чтобы подтвердить его, после чего апелляционный орган примет решение, рассматривать ли дело, сообщает журналист Тоби Грюнер в твиттере.
Наказали же Себа вот за этот маневр.
- Хэмилтон опережает Феттеля на 62 очка в общем зачете.
- На счету Себа пока нет ни одной победы в сезоне-2019.
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