В начале мая Себастьян Феттель сохранял шансы на чемпионство, но потерял хладнокровие. После четырех гонок без побед журналист Sky Мартин Брандл спросил четырехкратного чемпиона мира, какую память он хочет оставить. Феттель ответил резкой тирадой: «Мне все равно, мне не нужно наследие. Мир сейчас движется так быстро, что мне не нужно, чтобы меня помнили. Я традиционалист, но хочу не застрять в прошлом, а двигаться вперед».

После пяти лет без трофеев Феттель все хуже скрывает эмоции. Он изобразил безразличие, когда говорил про наследие, но именно из-за великой истории и статуса он перешел в «Феррари» в 2015-м. В Себе проснулся ребенок, который восхищался доминированием Шумахера и чувствовал, что приблизился к достижениям кумира. «Для меня «Феррари» – мечта всей жизни, – сказал он после ухода из «Ред Булла». – Шумахер в красной машине – мой главный идол, переход в эту команду – честь для меня. Я хочу вернуть «Скудерию» на вершину».

Несмотря на отсутствие побед в последнем сезоне за «быков», Феттель действительно верил, что навяжет борьбу усилившемуся «Мерседесу». Он приблизился к этому уже в первый год после перехода: три победы, 13 подиумов и третье место. Феттель ждал от команды прогресса, но после дебюта все пошло не так: «серебряные стрелы» брали титул за титулом, а победы и достижения немца постепенно отошли на второй план.

Кульминацией стал прошлый сезон, когда Хэмилтон обошел немца по чемпионствам. Феттель несколько раз лидировал в индивидуальном зачете, но после великолепного осеннего отрезка Льюиса ему оставалось лишь признать превосходство конкурента. Раньше у Себастьяна был шанс уйти на пике, как Росберг, но он оказался в сложной ситуации: уход показал бы слабость, но шансы на успех в «Формуле-1» таяли с каждой победой Льюиса или Боттаса. Команда тоже разочаровала Себастьяна: в редких безупречных гонках, которые он выдавал, инженеры и тактики проваливались и дарили преимущество конкурентам.

С каждой гонкой без побед Феттель мрачнел все сильнее. Даже слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто о том, что команда отдает приоритет более опытному и титулованному гонщику, не подняли настроение немцу. Некоторые болельщики больше симпатизировали молодому и дерзкому Шарлю Леклеру, который несколько раз становился жертвой командной тактики. «У «Феррари» нет ничего: ни стратегии, ни хорошей машины», – перед Гран-при Канады Росберг озвучил то, о чем Себ уже догадался.

Феттель и Шарль ЛеклерGetty Images

В конце мая неудачи продолжились: Феттель не вписался в поворот на свободных заездах в Монако и разбил машину. Журналист Джо Сейвуд поделился инсайдом о возможном завершении карьеры: Себастьян почувствовал, что не повторит успех эпохи «Ред Булла» и все-таки забеспокоился о наследии. Слухи казались преувеличением до скандала в Монреале. Первая удачная гонка сезона закончилась для Феттеля максимальным разочарованием и привела к срыву. На 48-м круге немец вылетел за пределы трассы, вернулся, но сбил темп Хэмилтона. Себ финишировал первым, но судьи пересмотрели эпизод и наказали его пятисекундным штрафом – победа все равно досталась главному сопернику.

Феттель не сдержался, несмотря на сочувствие Хэмилтона и экспертов. Сначала немец отказался от участия в награждении, а затем переставил цифры с итоговыми местами: напротив своего болида поставил «1», а Льюиса отправил на второе место. Поведение Феттеля вызвало лишь жалость: Хэмилтон даже пригласил его на первую ступень пьедестала.

Но Себ не остановился и истерил в интервью: «Это не делает наш спорт популярнее. Люди хотят видеть гонку, и это была гонка. Такие смешные решения – позор. Я бы хотел выступать во времена прежних пилотов. Мы должны иметь право говорить что думаем, но лишены его. Это не тот спорт, в который я влюбился».

От ярости Феттель забыл и про фэйр-плей по отношению к Хэмилтону, и про майские слова о том, что нужно двигаться вперед. В 2010-м улыбчивый немецкий паренек стал самым молодым чемпионом в истории гонок. После четырех победных сезонов подряд казалось, что он затмит Шумахера, Лауду, Сенну и других легенд Королевских гонок. Но через девять лет после первого титула Феттель – не победитель, а усталый ворчун.

Росберг безжалостно казнил соотечественника на YouTube-канале. В отличие от других бывших гонщиков Нико обосновал логику штрафа в Канаде – Феттель ненамеренно помешал Хэмилтону, но тот все равно потерял время из-за маневра Себа. Еще суровее прозвучала критика бойцовских качеств Феттеля, которыми он всегда гордился: «Себастьян считает себя правым и обвиняет всех вокруг. Вместо того чтобы жаловаться, он мог отыграть эти пять секунд. Даже после штрафа он сохранял шансы на победу, но потерял концентрацию».

Феттель и Хэмилтон на церемонии награждения после Гран-при КанадыGetty Images

Прошло меньше половины сезона, но Феттель уже сломлен. На него давит все: непрофессионализм команды, талант Леклера, который ни в чем ему не успевает, и полное доминирование «Мерседеса». Бинотто посочувствовал звезде и возмутился решением комитета, но «Феррари» не поддерживает Феттеля классной подготовкой, поэтому слова ничего не значат. Неудивительно, что в таких условиях немец не выходит на пик формы.

Провал с машиной стал очевиден после ухода начальника отдела аэродинамики Алессандро Чинелли и главы департамента развития шасси Джакомо Торторы. Правда, в этом жесте не было смысла, поскольку радикально улучшить положение «Феррари» до конца сезона уже вряд ли получится. Хэмилтон и Боттас участливо хвалят конкурентов, но только потому что понимают – Феттель и Леклер не угрожают «Мерседесу».

Себ надеялся, что за рулем «Скудерии» побьет рекорд Шуми по чемпионствам. Но если он не изменит подход или не уйдет из Королевских гонок, то увидит, как историческое достижение установит главный соперник. Лучший вариант спасения карьеры в «Ф-1» – переход в «Мерседес», но Хэмилтон сохраняет мотивацию, а Боттас надежен на подхвате, и немцам нет смысла что-либо менять. Пока они коллекционируют титулы, Феттель теряет контроль, а его карьера стремительно умирает.

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