Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин создал помеху гонщику «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю на быстром круге в квалификации Гран-при Нидерландов.
Стюарды оценят действия Мазепина после сессии, если помеха подтвердится, российскому гонщику грозит штраф. Также судьи изучат поведение его напарника Мика Шумахера, сообщает Autosport.
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии не завершили из-за ливня. У Мазепина лучший круг
Журналист сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон после инцидента рассказал в твиттере о напряженных отношениях между напарниками. Он утверждает, что Никита был просто в ярости от произошедшего.
«Мазепин в ярости. Редко можно увидеть пилота настолько разгневанного, если он не попал в аварию. Говорит, что напарник намеренно подставил его. Он ясно дал понять команде, что думает. Шумахер, со своей стороны, утверждает, что не сделал ничего плохого и не может понять, в чем проблема.
Для контекста: Никита сказал, что внутри команды имеется договоренность, о том, кому будет отдан приоритет в тот или иной выходной. Пилоты чередуются от уикенда к уикенду. Мик во второй раз игнорирует это правило. Мик утверждает, что получил приказ ускориться, который, видимо, не получил Никита. Эта путаница привела к тому, что круг Себа оказался испорченным. Никто не рад такому развитию событий», – сообщил Бакстон.
- Феттель показал 17-е время, Шумахер – 19-е, Мазепин – 20-е. Все гонщики выбыли после первого сегмента квалификации.
- Квалификацию выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым финишировал Льюис Хэмилтон («Мерседес»), третьим – Валттери Боттас («Мерседес»).
Кими Райкконен уходит из «Формулы-1». Вспоминаем лучшие мемы о нем – загул в Санкт-Петербурге, мороженое в боксах
Гран-при Венгрии
Окон выиграл Гран-при Венгрии, Мазепин сошел
Гран-при Великобритании
Феттель помог болельщикам убрать мусор после гонки