Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин создал помеху гонщику «Астон Мартин» Себастьяну Феттелю на быстром круге в квалификации Гран-при Нидерландов.

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Стюарды оценят действия Мазепина после сессии, если помеха подтвердится, российскому гонщику грозит штраф. Также судьи изучат поведение его напарника Мика Шумахера, сообщает Autosport

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Журналист сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон после инцидента рассказал в твиттере о напряженных отношениях между напарниками. Он утверждает, что Никита был просто в ярости от произошедшего.

«Мазепин в ярости. Редко можно увидеть пилота настолько разгневанного, если он не попал в аварию. Говорит, что напарник намеренно подставил его. Он ясно дал понять команде, что думает. Шумахер, со своей стороны, утверждает, что не сделал ничего плохого и не может понять, в чем проблема.

Для контекста: Никита сказал, что внутри команды имеется договоренность, о том, кому будет отдан приоритет в тот или иной выходной. Пилоты чередуются от уикенда к уикенду. Мик во второй раз игнорирует это правило. Мик утверждает, что получил приказ ускориться, который, видимо, не получил Никита. Эта путаница привела к тому, что круг Себа оказался испорченным. Никто не рад такому развитию событий», – сообщил Бакстон.

Феттель показал 17-е время, Шумахер – 19-е, Мазепин – 20-е. Все гонщики выбыли после первого сегмента квалификации.

Квалификацию выиграл Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым финишировал Льюис Хэмилтон («Мерседес»), третьим – Валттери Боттас («Мерседес»).

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