На трассе в Зандворте состоялся 13-й этап сезона – Гран-при Нидерландов. Победу дома отпраздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проехавший 72 круга за 1:30:05.395. Он обогнал ближайшего соперника более чем на 20 секунд.

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Десятка лучших выглядит так:

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1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);

3. Валттери Боттас («Мерседес»);

4. Пьер Гасли («Альфа Таури»);

5. Шарль Леклер («Феррари»);

6. Фернандо Алонсо («Альпин»);

7. Карлос Сайнс («Феррари»);

8. Серхио Перес («Ред Булл»);

9. Эстебан Окон («Альпин»);

10. Ландо Норрис («Макларен»).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не закончил гонку. Он шел 19-м, опережая напарника по команде Мика Шумахера более чем на 30 секунд, но был вынужден сойти на 43-м круге. Как написали в твиттере команды, причиной стала проблема с гидравлической системой.

В общем зачете после Гран-при Нидерландов лидирует Макс Ферстаппен, обогнавший Льюиса Хэмилтона на 3 очка.

В Кубке конструкторов первым идет «Мерседес».

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