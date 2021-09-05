На трассе в Зандворте состоялся 13-й этап сезона – Гран-при Нидерландов. Победу дома отпраздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проехавший 72 круга за 1:30:05.395. Он обогнал ближайшего соперника более чем на 20 секунд.
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Десятка лучших выглядит так:
Гран-при Нидерландов
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  • 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);
  • 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);
  • 3. Валттери Боттас («Мерседес»);
  • 4. Пьер Гасли («Альфа Таури»);
  • 5. Шарль Леклер («Феррари»);
  • 6. Фернандо Алонсо («Альпин»);
  • 7. Карлос Сайнс («Феррари»);
  • 8. Серхио Перес («Ред Булл»);
  • 9. Эстебан Окон («Альпин»);
  • 10. Ландо Норрис («Макларен»).
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не закончил гонку. Он шел 19-м, опережая напарника по команде Мика Шумахера более чем на 30 секунд, но был вынужден сойти на 43-м круге. Как написали в твиттере команды, причиной стала проблема с гидравлической системой.
  • В общем зачете после Гран-при Нидерландов лидирует Макс Ферстаппен, обогнавший Льюиса Хэмилтона на 3 очка.
  • В Кубке конструкторов первым идет «Мерседес».
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