Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, что он думает о борьбе за права ЛГБТ-сообщества, а также об однополых браках.
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Феттель заявил, что не ожидал столь бурной реакции, когда появился в радужной футболке перед Гран-при Венгрии. В тот день он считал правильным поддержать ЛГБТ-сообщество из-за так называемого «закона о защите детей» в Венгрии, который считает дискриминационным.
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«Я удивился, что поднялся такой шум. Теоретически реакции вообще не должно быть, потому что ЛГБТ-браки это просто вариант нормы. В некоторых странах все еще идут дискуссии о том, законны ли гей-браки или нет. Мне кажется, что браков хватит на нас всех, понимаете? На людей с традиционной ориентацией никак не влияет, разрешают ли геям жениться, однако для последних имеет огромное значение тот факт, что у них есть возможность вступить в брак, как и у всех остальных. Так что да, такая реакция стала для меня сюрпризом, но это показывает, что впереди много работы», – сказал Феттель по сообщению BBC.
  • На Гран-при Венгрии Феттель заехал на подиум, но позже был дисквалифицирован из-за недостаточного количества топлива в баках.
  • После Гран-при Нидерландов Себастьян идет 12-м в личном зачете с 35 очками, лидирует Макс Ферстаппен.
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