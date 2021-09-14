Любителя «Формулы-1» из Ливерпуля арестовала полиция во время Гран-при Нидерландов – зрителя приняли за босса мафии.

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Полиции почудилось, что 54-летний мужчина, известный как Марк Л., на самом деле сицилийский криминальный авторитет Маттео Мессина Денаро. При задержании с Марком обращались жестко – ему сразу завязали глаза и увели в участок. В этот момент он ел в ресторане с сыном. Прокуратура сообщила, что мужчину, который 5 сентября находился в стране, чтобы посмотреть Гран-при Нидерландов, позже освободили.

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Адвокат фаната «Ф-1» заявил, что случившееся похоже на плохой фильм и назвал инцидент кошмаром. «Представьте, что в один момент вы перекусываете, а в следующий – сидите в голландской тюрьме строгого режима. Он обычный фанат «Формулы-1». Я всегда был уверен, что это не так. Для итальянца было бы гениально иметь такой сильный ливерпульский акцент», – приводит слова адвоката BBC

В 1993 году Маттео Денаро объявлен в розыск из-за взрывов, в результате которых 10 человек погибли и 93 были ранены.

В Гран-при Нидерландов победил пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

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