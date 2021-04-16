Русский гонщик «Хааса» Никита Мазепин неудачно выступил в первой практике перед Гран-при Эмилии-Романьи.

В начале сессии болид Мазепина развернуло на гравии, а на финише заезда пилот не справился с управлением и врезался в стену. Сессия была остановлена красными флагами.

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Очередная неудача Мазепина на трассе обернулась травлей в соцсетях. Пользователи твиттера иронизируют над русским гонщиком.

«Мазепин в детстве».

«Формула-1» вернулась – Мазепин не может удержать машину на ходу – мир исцеляется»

«Шутки в сторону, на самом деле я очень обеспокоен тем, что в какой-то момент Мазепин может попасть в действительно опасную аварию с участием других водителей. Парень буквально не может управлять машиной, он сейчас опасен не только для себя, но и для окружающих».

«Мазепин, болид которого разворачивает в тренировочной сессии каждые выходные: «Традиция!»

«Моя мама ничего не знает о Мазепине, но даже она сказала: «Неужели он действительно думал, что все, что ему нужно для участия в «Формуле-1» – это деньги?». Громче, мамуля!»

«Мазепин, которого развернуло на старте первой практики, а потом еще и на финише»:

«Никита Мазепин за рулем «Хаас» в 2021 году»:

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