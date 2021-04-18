Опубликовано 18/04/2021 в 10:37 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 10:37 GMT

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, брат семикратного чемпиона Михаэля Шумахера и дядя пилота «Хааса» Мика Шумахера, выразил мнение о соперничестве Мика с российским напарником Никитой Мазепиным.

«Можно говорить не о том, что Мик победил его, а о том, что он его уничтожил. Мы говорим о человеческом факторе. Мик в потрясающей форме, не совершал ошибок с самого начала и продолжал совершенствоваться. Он может гордиться этим», – цитирует 45-летнего Ральфа GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

В обоих квалификациях сезона-2021 Шумахер был выше Мазепина. На Гран-при Италии немецкий пилот стартует 18-м, российский – 19-м.

Гран-при Бахрейна был для обоих гонщиков «Хааса» дебютным: Шумахер закончил заезд 16-м (последним из финишировавших), Мазепин выбыл после первого сегмента.

Формула-1 Ральф Шумахер признался в семейной договоренности по поводу здоровья Михаэля 04/06/2020 В 11:23

Формула-1 Капитан Блад. Кто открыл Айртона Сенну и взорвал самое скучное десятилетие «Формулы-1» 10/04/2016 В 09:00