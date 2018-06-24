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Льюис Хэмилтон впервые в карьере выиграл Гран-при Франции
Британец снова обошел Себастьяна Феттеля.
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон триумфом завершил Гран-при Франции и вернул себе лидерство в генеральной классификации. Британец сверг с вершины ставшего пятым Себастьяна Феттеля из «Феррари».
Вторым финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), тройку лидеров замкнул Кими Райкконен («Феррари»).
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 15-й результат.
- Хэмилтон впервые выиграл Гран-при Франции. На его счету 65 выигранных гонок.
- Следующий этап пройдет в Австрии 1 июля.
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