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Хэмилтон выиграл Гран-при Франции, взяв шестой этап из восьми
Интриги в чемпионате с каждой гонкой все меньше.
Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» выиграл очередную гонку в календаре «Формулы-1» 2019 года – Гран-при Франции.
Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, отстав на 18 секунд. Третьим приехал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Даниил Квят из-за замены компонентов стартовал последним и финишировал 14-м.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Себастьян Феттель («Феррари»)
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
7. Даниэль Риккардо («Рено»)
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
9. Нико Хюлькенберг («Рено»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
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14. Даниил Квят («Торо Россо»)
- В общем зачете Хэмилтон опережает Боттаса на 36 очков.
- В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 140 очков.
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