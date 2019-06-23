Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» выиграл очередную гонку в календаре «Формулы-1» 2019 года – Гран-при Франции.

Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас, отстав на 18 секунд. Третьим приехал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Даниил Квят из-за замены компонентов стартовал последним и финишировал 14-м.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Себастьян Феттель («Феррари»)

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

7. Даниэль Риккардо («Рено»)

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

9. Нико Хюлькенберг («Рено»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

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14. Даниил Квят («Торо Россо»)

В общем зачете Хэмилтон опережает Боттаса на 36 очков.

В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 140 очков.

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