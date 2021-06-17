Пилот «Хааса» Никита Мазепин перед стартом Гран-при Франции провел пресс-конференцию для российских медиа.

На последнем круге Гран-при Баку между Мазепиным и его напарником Миком Шумахером произошел опасный инцидент. Немец готовился обогнать Никиту, но российский пилот неожиданно свернул вправо и перекрыл дорогу на скорости свыше 300 км/ч. Мик выматерился по командному радио.

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«Я считаю, что в той ситуации очень важно дистанцироваться от эмоций и посмотреть на факты, – заявил Мазепин на пресс-конференции. – Факты заключаются в том, что если не читать недовольных комментариев, то никаких столкновений и аварий в отношении машины или команды не было как в Монако, так и в Баку. Безусловно, наша внутрикомандная борьба становится более напряженной, мы становимся более опытными и начинаем требовать от машины и от себя более хороших результатов, которые по тем или иным причинам пока невозможны.

Но в любой работе, особенно в организациях, где количество участников насчитывает больше сотни человек, важно разговаривать, и мы в «Хаасе» довольно много это делаем. Мы втроем с Гюнтером (Гюнтер Штайнер – босс «Хааса» – Eurosport) сели и поговорили, обсудили, что кому не понравилось. Я сделал определенные выводы, другие участники тоже, и я надеюсь, что в будущем хотя бы жалоб по команде будет меньше».

После гонок в Монако и Баку Мазепин и «Хаас» ушли с последних мест личного зачета и Кубка конструкторов: теперь там находятся Николас Латифи и «Уильямс». Несмотря на это, Мазепин признался, что болид «Хааса» не стал более конкурентоспособным.

Никита Мазепин Фото: Getty Images

«Мы единственная команда, которая не разрабатывает машину по ходу сезона. Начинали мы его не в лучшей форме. Следовательно, по всем математическим выводам, которые приводит наша команда, мы по скорости одного круга – если этот круг умножить на 60 кругов, которые были в Баку – это выходит в очень большую разницу по финишному времени. То, что произошло в Баку – обычные гонки, которые мы любим, когда непредвиденные обстоятельства, правильно использованные в интересах одной команды с правильной стратегией, сработали. Но по скорости мы пока не соответствуем».

Также Мазепин прокомментировал регулярно появляющиеся в интернете мемы и шутки в свой адрес. По словам пилота, это его никак не обижает.

«Искренне считаю, что у меня все достаточно хорошо с самоиронией. Так что если картинки и какие-то шутки правда смешные, я никогда не останусь в стороне и лично над ними посмеюсь. Я считаю, что в любом известном виде спорта или любой известной деятельности, которая заслуживает и привлекает внимание публики, это неизбежно. Если у людей есть время делать такие картинки в фотошопе, то я очень за них рад и абсолютно это приветствую. Ничего не может быть хуже, чем грустные лица в паддоке и за пределами. Если все будут улыбаться, я буду только рад», – сказал Никита.

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