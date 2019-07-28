В Хоккенхайме прошел 11-й этап «Формулы»-2019 Гран-при Германии. Триумфатором гонки стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Третье место занял Даниил Квят из «Торо Россо». Русский пилот долгое время держался вторым за Ферстаппеном, но на предпоследнем круге его обошел хозяин трассы Себастьян Феттель, представляющий «Феррари».

Для Квята это третий подиум в карьере. Он был вторым на Гран-при Венгрии-2015 и третьим на Гран-при Китая-2016.

Лидер сезона-2019 Льюис Хэмилтон («Мерседес») пришел к финишу 11-м и остался без очков. Его главный соперник и партнер по команде Валтерри Боттас попал в аварию на 56-м круге и не финишировал вовсе.

Следующий этап пройдет в венгерском Модьороде 4 августа.

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