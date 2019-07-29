Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят поделился эмоциями после третьего места на Гран-при Германии.

«Вернуться на подиум – это замечательно. И принести этот подиум команде после стольких лет – особое чувство. Это был ужастик с элементами черной комедии».

«Это невероятный момент. Прошлой ночью я стал отцом, это пункт номер один. Пункт номер два – эта невероятная гонка, первый подиум в моей второй карьере, если так можно сказать», – заявил Квят.

Даниил стал третьим на Гран-при Германии. Первым финишировал голландец Макс Ферстаппен, вторым – немец Себастьян Феттель.

Члены «Торо Россо» не попадали на подиум королевских гонок на протяжении 11 лет.

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