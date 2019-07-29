Пит-стоп в исполнении команды «Мерседес» на Гран-при Германии стал объектом многочисленных шуток в интернете.

Пользователи твиттера наложили на видео бодрую музыку, которая подчеркивает неторопливость и растерянность команды. На пит-стопе в это время был Льюис Хэмилтон – действующий лидер чемпионата «Формулы 1» и текущей гонки.

34-летний Хэмилтон пришел к финишу 11-м и остался без очков. Его главный соперник и партнер по команде Валттери Боттас попал в аварию на 56-м круге и не финишировал вовсе.

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), второе место занял немец Себастьян Феттель («Феррари»), третье – Даниил Квят из России («Торо Россо»).

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