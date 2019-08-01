Первые фото дочери Квята. Она родилась в день, когда Даниил занял третье место в Германии
Главная победа русского гонщика «Ф-1».
Девушка гонщика «Торо Россо» Даниила Квята Келли Пике выставила в инстаграм фотографии новорожденной дочери.
«Самый большой дар на Земле. Не могу описать словами, как сильно люблю тебя, Пенелопа», – написала Келли.
- Девочка родилась 27 июля. Ее мать – дочь трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике.
- В день рождения первого ребенка Квят занял третье место в дождевой гонке на Гран-при Германии. Для него этот подиум стал вторым в карьере после нижней ступени пьедестала в Китае-2016.
- В общем зачете «Формулы-1»-2019 Даниил занимает восьмое место.
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