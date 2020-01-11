На сайте «Формулы-1» завершилось голосование за лучший заезд десятилетия.

Фанаты самого быстрого вида спорта выбрали прошлогодний Гран-при Германии, на котором россиянин Даниил Квят занял третье место.

Заезд запомнился непростыми погодными условиями, из-за которых семь гонщиков завершили этап досрочно. Триумфатором гонки стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Русский пилот долгое время держался вторым за Ферстаппеном, но на предпоследнем круге его обошел хозяин трассы Себастьян Феттель из «Феррари».

Льюис Хэмилтон («Мерседес») пришел к финишу 11-м и остался без очков. Его главный соперник и партнер по команде Валтерри Боттас попал в аварию на 56-м круге и не финишировал вовсе.

Для Квята это был третий подиум в карьере и первый с 2016 года.

Второе место в голосовании у Гран-при Канады-2011, третье – у Гран-при Бразилии 2019 года.

Хэмилтон – главный гонщик декады: он взял 5 титулов и мчится за легендарным рекордом Шумахера

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