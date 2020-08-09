Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images
Первая победа не «Мерседеса» в этом сезоне.
9 августа на трассе «Сильверстоун» в Великобритании состоялась гонка пятого этапа «Формулы-1» сезона-2020 – Гран-при 70-летия.
Победителем гонки стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Тройку лучших замкнул напарник британца по команде Валттери Боттас.
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- Российский пилот Даниил Квят, выступающий за команду «Альфа Таури», пришел к финишу десятым.
- Ферстаппен стал первым гонщиком не из «Мерседеса» в этом сезоне, выигравшим этап Гран-при.
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