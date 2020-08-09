Формула-1
Гран-при 70-летие

🏎Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия. Хэмилтон – второй, Квят – 10-й

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Макс Ферстаппен

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
10 минут назад | Обновлено 5 минут назад

Первая победа не «Мерседеса» в этом сезоне.

9 августа на трассе «Сильверстоун» в Великобритании состоялась гонка пятого этапа «Формулы-1» сезона-2020 – Гран-при 70-летия.

Победителем гонки стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришел Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Тройку лучших замкнул напарник британца по команде Валттери Боттас.

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