Хэмилтон покинул награждение с трофеем Ферстаппена за победу

В «Формуле» утверждают, что Льюис не хотел обидеть победителя – совсем наоборот.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший второе место на Гран-при 70-летия «Формулы-1», ушел с церемонии награждения с трофеем победителя – Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Гран-при 70-летие 🏎Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия. Хэмилтон – второй, Квят – 10-й 17 ЧАСОВ НАЗАД

Пресс-служба «Формулы-1» прокомментировала эпизод: «Льюис мило помог Максу донести награду после церемонии вручения». Ферстаппен на тот момент разговаривал с инженером.

Третьим на Гран-при в Великобритании стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

Британец лидирует в общем зачете, Ферстаппен поднялся на второе место.

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