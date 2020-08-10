Хэмилтон покинул награждение с трофеем Ферстаппена за победу

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен
Фото: Getty Images
В «Формуле» утверждают, что Льюис не хотел обидеть победителя – совсем наоборот.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший второе место на Гран-при 70-летия «Формулы-1», ушел с церемонии награждения с трофеем победителя – Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
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Пресс-служба «Формулы-1» прокомментировала эпизод: «Льюис мило помог Максу донести награду после церемонии вручения». Ферстаппен на тот момент разговаривал с инженером.
- Третьим на Гран-при в Великобритании стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
- Британец лидирует в общем зачете, Ферстаппен поднялся на второе место.
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