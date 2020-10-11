Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал победителем этапа «Формулы-1» сезона-2020 Гран-при Айфеля.
Хэмилтон, представляющий «Мерседес», одержал 91-ю победу в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером. Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье – гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 15-м, в ходе гонки попав в аварию с Александром Албоном, за что таец получил пятисекундный штраф. Напарник Квята по «Альфа Таури» Пьер Гасли стал шестым.
- Следующий этап пройдет в Португалии 25 октября.
- Всего в календаре сезона-2020 значатся 17 гран-при.
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