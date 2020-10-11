Хэмилтон, представляющий «Мерседес», одержал 91-ю победу в карьере и сравнялся по этому показателю с легендарным Михаэлем Шумахером. Второе место в гонке занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье – гонщик «Рено» Даниэль Риккардо.

🏎 Боттас выиграл этап в Сочи и не пустил Хэмилтона к рекорду Шумахера

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 15-м, в ходе гонки попав в аварию с Александром Албоном, за что таец получил пятисекундный штраф. Напарник Квята по «Альфа Таури» Пьер Гасли стал шестым.