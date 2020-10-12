«Семья Шумахеров – о 91-й победе Льюиса Хэмилтона, который поравнялся с рекордом Михаэля. Поздравляем, это впечатляющее достижение великого гонщика. Не отрицаем – нам хотелось бы, чтобы рекорды остались за Михаэлем, но он всегда говорил, что рекорды существуют для того, чтобы их превосходить», – говорится в официальном заявлении на странице Шухмахера в твиттере.