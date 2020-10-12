Семья бывшего немецкого гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера поздравила британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона с 91-й победой на этапах Гран-при. Выиграв этап в Айфеле, по числу побед 35-летний британец сравнялся с легендарным немцем.
«Семья Шумахеров – о 91-й победе Льюиса Хэмилтона, который поравнялся с рекордом Михаэля. Поздравляем, это впечатляющее достижение великого гонщика. Не отрицаем – нам хотелось бы, чтобы рекорды остались за Михаэлем, но он всегда говорил, что рекорды существуют для того, чтобы их превосходить», – говорится в официальном заявлении на странице Шухмахера в твиттере.
Гран-при Айфеля
Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера
- Вслед за Хэмилтоном финишировали Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо.
- Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы после падения на горных лыжах в декабре 2013 года. Шесть месяцев он провел в коме и не появлялся на публике после инцидента.
Гран-при России
🏎 Боттас выиграл этап в Сочи и не пустил Хэмилтона к рекорду Шумахера
Формула-1
Хэмилтон все-таки продлит контракт с «Мерседесом» (Daily Mail)