Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на 13-м этапе сезона-2020 в Эмилии-Романьи.
Вторым финишировал партнер Хэмилтона, финн Вальттери Боттас, третьим – австралиец Дэниел Риккьярдо из «Рено».
Формула-1
Похоже, Квят покидает «Альфа Таури». Ему уже нашли замену
Даниил Квят из «Альфа Таури» чуть-чуть не дотянулся до подиума и показал четвертый результат. Это его лучший результат в 2020-м.
Результаты Хэмилтону и Боттаса наряду со сходом голландца Макса Ферстапенна из «Ред Булл» обеспечили «Мерседесу» седьмой подряд триумф в Кубке Конструкторов.
- Квят был в очках в шести гонках из 13 в сезоне-2020.
- Хэмилтон и Боттас отдали соперникам всего два Гран-при в этом году.
Формула-1
В Монголии требуют извинений от Ферстаппена. Что он сделал?
Гран-при Португалии
Хэмилтон выиграл 92 гонку в карьере и побил рекорд Шумахера