Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и превзошел достижение Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа на Гран-при «Формулы-1». Второе место по итогам Гран-при Португалии занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен.
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м, в ходе гонки получив штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы
В августе Хэмилтон превзошел другое достижение Михаэля, в 156 раз в карьере «Формулы-1» взойдя на подиум. Британец близок к повторению еще одного достижения Шумахера по количеству чемпионских титулов (7).
- В конце сентября Льюис продлил контракт с «Мерседес» на три года.
- За каждый сезон он заработает 50 миллионов долларов.