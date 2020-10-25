Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и превзошел достижение Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа на Гран-при «Формулы-1». Второе место по итогам Гран-при Португалии занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м, в ходе гонки получив штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы

В августе Хэмилтон превзошел другое достижение Михаэля, в 156 раз в карьере «Формулы-1» взойдя на подиум. Британец близок к повторению еще одного достижения Шумахера по количеству чемпионских титулов (7).