Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и превзошел достижение Михаэля Шумахера, на счету которого 91 победа на Гран-при «Формулы-1». Второе место по итогам Гран-при Португалии занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим финишировал Макс Ферстаппен.

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 19-м, в ходе гонки получив штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы

Гран-при Айфеля
Семья Шумахера отреагировала на достижение Хэмилтона
12/10/2020 В 07:41

В августе Хэмилтон превзошел другое достижение Михаэля, в 156 раз в карьере «Формулы-1» взойдя на подиум. Британец близок к повторению еще одного достижения Шумахера по количеству чемпионских титулов (7).

  • В конце сентября Льюис продлил контракт с «Мерседес» на три года.
  • За каждый сезон он заработает 50 миллионов долларов.

Хэмилтон все-таки продлит контракт с «Мерседесом»

Гран-при Айфеля
Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера
11/10/2020 В 15:25
Гран-при России
🏎 Боттас выиграл этап в Сочи и не пустил Хэмилтона к рекорду Шумахера
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