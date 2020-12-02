«Мерседес» объявил замену лидеру команды Льюису Хэмилтону, который заразился коронавирусом и пропустит Гран-при Сахира 6 декабря.
Вместо семикратного чемпиона мира на старт в Бахрейне выйдет Джордж Расселл из «Уильямса». Его место в болиде «Уильямса» займет резервный пилот Джек Эйткен, выступающий в «Формуле-2».
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«Никто не способен заменить Льюиса, но в его отутствие я сделаю все для команды», – заявил 22-летний Расселл.
- Лучшее место пилота в «Формуле-1» – 11-е.
- Хэмилтон также может пропустить заключительный этап в Абу-Даби.
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