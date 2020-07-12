Драма на Гран-при Штирии: Леклер сбил Феттеля и оставил «Феррари» без очков

Главные конкуренты фаворитов из «Мерседеса» самоустранились на старте.

Второй этап сезона-2020 – Гран-при Штирии – обернулся грандиозной драмой на самом старте.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер во время первого круга гонки неудачно пошел в обгон и спровоцировал аварию с партнером по команде Себастьяном Феттелем. Оба были вынуждены сойти с дистанции, фактически предопределив успех Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Формула-1 Этап «Формулы-1» в Сочи пройдет в сентябре со зрителями 10/07/2020 В 13:47

После гонки Шарль извинился перед Себом и остальной командой.

Неделей ранее в Австрии Леклер стал вторым, уступив только еще одному пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу.

После схода гонщиков «Феррари» конкуренцию Боттасу и Хэмилтону составлял только Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Гран-при Австрии Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой 05/07/2020 В 13:38