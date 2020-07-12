Драма на Гран-при Штирии: Леклер сбил Феттеля и оставил «Феррари» без очков

Шарль Леклер
Фото: Getty Images
Главные конкуренты фаворитов из «Мерседеса» самоустранились на старте.
Второй этап сезона-2020 – Гран-при Штирии – обернулся грандиозной драмой на самом старте.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер во время первого круга гонки неудачно пошел в обгон и спровоцировал аварию с партнером по команде Себастьяном Феттелем. Оба были вынуждены сойти с дистанции, фактически предопределив успех Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
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После гонки Шарль извинился перед Себом и остальной командой.
- Неделей ранее в Австрии Леклер стал вторым, уступив только еще одному пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу.
- После схода гонщиков «Феррари» конкуренцию Боттасу и Хэмилтону составлял только Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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